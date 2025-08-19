猛暑の影響は魚介類にも及んでいます。水温の上昇で、養殖のハマチやタイには大きな被害が出ています。仕入れ価格が上がり、値上げした寿司店もあります。【写真を見る】強烈残暑で大量死している養殖ハマチスルメイカの深刻な不漁続く…“朝市名物”にも打撃井上貴博キャスター:海の幸への影響と、企業の工夫について見ていきます。猛暑の原因の一つとされている“黒潮大蛇行”。終息の兆しとも言われていますが、近年ずっと続い