【モデルプレス＝2025/08/19】Snow Manの宮舘涼太が8月19日、都内にて行われた映画「火喰鳥を、喰う」（10月3日全国公開）の完成披露試写会に主演の水上恒司、共演の山下美月、森田望智、豊田裕大、監督の本木克英氏とともに出席。セリフの覚え方を明かした。【写真】水上恒司＆Snow Man宮舘涼太を驚かせたサプライズ◆宮舘涼太、セリフの覚え方を実演撮影を振り返った森田は、「舘様（宮舘の愛称）、説明のセリフ多かったじゃない