ややドル安も目立った材料見当たらず、夏枯れ相場ドル円１４７円台後半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ややドル安の動き。ただ、東京午前のドル高の反動や米債利回り小幅低下に連れ安するなど、背景となる目立った材料は見当たらない。ドル円は147円半ばに軟化したあとは147円台後半での揉み合い。ユーロドルは1.16台前半から後半へ、ポンドドルは1.34台後半から1.35台前半へと水準を上げている。米１０年債利回