静岡県の焼津市で収穫の時期を迎えたモモが白昼、すべて盗まれる被害がありました。また新潟市でも、お盆休みにブルーベリーなどフルーツが盗まれる被害が相次ぎました。◇“モモ泥棒”、その瞬間の映像に映っていたのは…。ひとつ、またひとつと、素手でモモをもぎとる人物。周りには目もくれず、7秒間で4つのモモを盗んでいきました。記者「あまり人が通らない道路に面した畑で、モモがとられてしまったということです」被