◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人(19日、神宮球場)巨人・丸佳浩選手がNPB史上72人目、77度目となる「サイクル安打」を達成しました。前回の試合でもホームランを放つなど好調を見せる丸選手は、今季初の「3番」でスタメン出場。すると初回には1アウト2塁の場面で第1打席を迎え、先制2ランを放ちます。さらに第2打席でもヒット、第3打席でも2塁打を記録。サイクル安打まで残すは「3塁打」のみとします。今季はこれまでもサイクル