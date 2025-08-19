【マニラ共同】フィリピンの警察当局は19日、首都マニラの繁華街で15日夜に邦人2人が射殺された事件の首謀者は日本人で、警察が身柄を拘束したフィリピン人の男らに実行させたとみて捜査していると明らかにした。