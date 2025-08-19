「ＤｅＮＡ−広島」（１９日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・宮崎敏郎内野手が、六回の打席でアクシデントがあったとみられ、七回の守備から交代した。宮崎は六回１死一塁、空振り三振に倒れたが、打席の中で脇腹付近を気にするしぐさを見せていた。宮崎は、主砲・牧が１日に故障で戦線離脱して以降、４番として打線をけん引していた。この日の試合では、先発の平良も五回の打席で腰付近を押さえるなどのアクシデントがあり