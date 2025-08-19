気象台は、午後8時32分に、大雨警報（土砂災害）を三戸町、新郷村に発表しました。また洪水警報を新郷村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・三戸町、新郷村に発表 19日20:32時点三八上北では、土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■十和田市□大雨警報・土砂災害20日夜のはじめ頃にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量20mmピーク時間19日夜遅く