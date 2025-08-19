「ヤクルト−巨人」（１９日、神宮球場）巨人・リチャード内野手が移籍後初となる衝撃の５号グランドスラムをかっ飛ばした。９−１の六回２死満塁の好機。丸山翔から放った打球は高く舞い上がり放物線を描きながらバックスクリーンに消えた。特大のアーチに神宮は騒然となった。「７番・一塁」でスタメン出場し４安打をマーク。未完のロマン砲が覚醒のきっかけをつかんだかもしれない。リチャードは二回に三塁内野安打、