磯山さやか（41）が、デビュー25周年を迎える今年10月22日（水）に最新写真集を講談社より発売。さらに、12月5日（金）には5つの付録がついた豪華版を発売する。 磯山さやかデビュー25周年写真集 磯山さやかデビュー25周年写真集 オーストラリア・ケアンズを舞台に、笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露し、いくつになっても変わらない