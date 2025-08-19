実証試験が行われる川崎市浮島処理センターの外観川崎市は１９日、市浮島処理センター（同市川崎区）で、ごみ焼却に伴い発生する排ガスから、特殊な膜を通して二酸化炭素（ＣＯ２）を分離・回収する国内初の実証試験を２０２６年３月から始める、と発表した。横浜市などで先行する現在主流の「化学吸収法」とは異なる「膜分離法」は低エネルギーでコンパクト化しやすいという。都市部でのごみ処理施設を巡る挑戦は、脱炭素化に向