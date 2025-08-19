迭部県の生態建設管理保護センターの管轄区内で発見された「巴朗山杓蘭」。（蘭州＝新華社配信）【新華社蘭州8月19日】中国甘粛省甘南チベット族自治州迭部（テウォ）県の生態建設管理保護センターは、管轄区内でこのほど、実地調査隊が中国の絶滅危惧種に指定されているラン科植物の「巴朗山杓蘭（Cypripediumpalangshanense）」を発見したと発表した。今回の発見により、同省で象徴的な絶滅危惧植物の保護は画期的な一歩を