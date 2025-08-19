以前に比べて手に入れやすくなったこともあり、韓国コスメも台頭する昨今。今回はデパコス・ドラコス・韓コスの3大勢力の頂上決戦をテーマに、なんと総勢2500名の百花読者の声をもとにベストコスメランキングを集計！今回はコスメ部門から【チーク】ベスト３を発表します♪【チーク】はドラコスが追随するもデパコスには及ばず第１位：JILL STUART「パステルペタルブラッシュ」出典: 美人百花.com「発色もカラバリもパケも、とに