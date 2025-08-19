ダイエットや健康維持・増進のために、早朝に運動をしている人は多いと思います。では、早朝は運動をするのに最適な時間なのでしょうか。まず、早朝の自律神経のメカニズムをみてみましょう。私たちは通常、日中は交感神経が優位になり、夜になると副交感神経が優位になります。朝は、目覚めてから体が完全に活動できるようになるまでに、ある程度の時間が必要となります。これは、目が覚めても、体を休ませておこうとする副交感神