7月の参議院議員選挙で、知人になりすまして期日前投票をしたとして、愛知県内の男性が書類送検されました。男性はＳＮＳ上の動画を参考にして投票制度を悪用したとみられています。 警察によりますと、県内に住む男性は7月18日、名古屋市内の期日前投票所で、知人の名前や住所などを記入した宣誓書を提出し、選挙区と比例代表にそれぞれ投票したとして詐偽投票の疑いで書類送検されました。 男性自身に選挙権はなく、