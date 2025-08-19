【WWE】SMACK DOWN（8月15日・日本時間16日／マサチューセッツ・ボストン）【映像】「怖すぎ」女子レスラーの背後でゆらゆら揺れる“謎の影”バックステージでまさかの事態が起きた。女子レスラー同士が口論を繰り広げている背後に人影が。「心霊現象では」とファンが騒然となった。日本時間8月16日に放送された「SMACK DOWN」でWWE女子統一王者のティファニー・ストラットンと日本人女子レス