石破首相は１９日、米マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏と首相官邸で面会し、同氏の財団が支援するワクチン接種の国際機関「Ｇａｖｉ」に今後５年間で最大５・５億ドル（約８１２億円）を拠出すると伝えた。「第９回アフリカ開発会議」（ＴＩＣＡＤ９）で正式表明する。Ｇａｖｉはアフリカを中心に途上国のワクチン接種普及に取り組んでいる。首相はゲイツ氏に「国際保健の持続可能性が重要だ。ＴＩＣＡＤ９でもしっかり議