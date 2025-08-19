8月19日発売の『FLASH』の表紙・巻頭を白戸ゆめのが飾っている。【写真】爽やかな水着で美ボディ弾けるデジタル写真集の表紙カット白戸ゆめのは東京都出身、慶應義塾大学卒。2018年、KSB瀬戸内海放送に入社すると、2021年9月に同社を退社し、フリーアナウンサーに。同年よりNHK BS『熱血バスケ』MCを務め、その後は『東京インフォメーション』（TOKYO MX）のキャスターも務める。現在は『N-FIELD』（FM NACK5）のパーソナリティな