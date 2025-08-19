映画「ポルターガイスト」の家が一般向けに賃貸されている。１９８２年公開の同ホラー作に登場する家だが現在内部で超常現象が記録されているという。 【写真】第１作目の脚本と製作を手がけた大物監督 １万６０００平方フィート（約１４９０平方メートル）同物件はカリフォルニア州サウザンドオークス北部とマリの間のシミー・バレーに位置し２０２４年１０月に起業家のレイチェ