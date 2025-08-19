今回、Ray WEB編集部は転職先での出来事について、漫画にしてみました。主人公は転職した先の職場で、同僚とランチに行くことに。そこでそれぞれの前職の話になるのですが…。転職した先の職場で同僚とランチ。自己紹介も兼ねて前職の話をしていると、飲食店でマネジメントをしていたというAさん。仕事ができる人のようですが、この後主人公が仕事に慣れていくと衝撃の事実を知ることになります。それは一体どんなことなのでしょう