犬が『恐怖』を感じてしまうもの5選 犬は見た目ではわかりづらいストレスや恐怖を、日常のささいな出来事で感じています。飼い主が気づかずに与えてしまう恐怖の原因を理解し、愛犬が安心して暮らせる環境を整えましょう。ここでは、犬が恐怖を感じやすい5つの要素とその対処法をご紹介します。 1.大きな音 犬は人間よりも音に敏感で、突然の大きな音に強い恐怖を感じます。特に雷や花火はパニックを起こす犬も多く、掃除機の