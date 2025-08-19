2025年８月24日、味の素スタジアムでのFC東京対京都サンガF.C.戦で「京王電鉄Day」が開催される。先着２万名に「オリジナルレジャーシート」がプレゼントされるほか、観戦チケットを持っている小学生以下の子どもたち先着2,000名には「京王電鉄×FC東京 コラボキッズTシャツ」が配布される。また同日は「青赤夏祭り」も実施予定で、夏の思い出作りにぴったりのイベントだ。さらに、eスポーツファンにはたまらない「モンスター