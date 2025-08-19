JA全農にいがたは19日、集荷の際に各農協に支払う仮渡し金を発表しました。一般コシヒカリで60キロ3万円と、去年の倍近い価格に設定されました。生産者の反応を取材ました。19日に発表された仮渡し金はJA全農にいがたがコメの集荷の際に各農協に支払う金額です。60キロあたり一般コシヒカリは3万円。最も高い魚沼産コシヒカリは3万2500円。新之助は3万1000円などとなっています。記録にある限り最も高く、去年と比べて1万3000円高