20Æü¤«¤é²£ÉÍ¤ÇÂè9²ó¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD9¡Ë¤¬³«Ëë¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë500°Ê¾å¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥Æ¡¼¥ÞÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¼óÇ¾²ñ¹ç¤Ê¤É¤¬3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âTICAD¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç²¿¤¬ÁÀ¤¤¤Ê¤Î¤«¡©¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæ¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«³Æ¹ñ¤È¤Î¡Öµ­Ç°»£±Æ¡×¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÀ¯¼£Éô ÈÓÅÄÎ¦±ûµ­¼Ô¤ÈJICA¥¢¥Õ¥ê¥«Éô»²»öÌò ²ÃÆ£¹À°ì»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¨¬¨¬¤½¤â¤½¤âTICAD¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©ÈÓÅÄµ­¼Ô¡ÖTICAD¤Ï¡Ø¥¢¥Õ¥ê