「ヤクルト−巨人」（１９日、神宮球場）巨人・丸佳浩外野手がサイクル安打を達成した。初回に先制２ランを放つと、三回に右前打。五回に中越え二塁打を放って王手をかけ、六回の第４打席は四球だった。そして迎えた七回、右中間への適時三塁打を放ち、自身初の金字塔を打ち立てた。三塁到達後に笑顔を見せた丸に対し、左翼席を中心とした巨人ファンから惜しみない拍手が送られ、代走・若林が告げられた三塁ベンチに戻ると