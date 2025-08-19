８月１９日から万博会場にしゃべるミャクミャク人形が登場です。万博会場の西ゲート付近にある「フューチャーライフヴィレッジ」の展示スペースの一角に「しゃべるミャクミャク」がいました。人の動きに合わせてＡＩ＝人工知能が２５あるセリフの中から選んで返事します。このしゃべるミャクミャク、総理官邸に置かれていることで話題を呼びました。入口で閣僚たちを出迎えています。石破総理も虜になる“しゃべる”ミャクミ