【県岐阜商―横浜】８回横浜２死一、三塁。一打勝ち越しに山本は遊ゴロ＝甲子園◆横浜７−８県岐阜商（延長１１回タイブレーク）横浜の山本が４―４の八回２死一、三塁の好機で代打で出場。選抜大会を含めて甲子園は初打席だった。「村田監督が気持ちの強さを買ってくれた。その期待に応えたかった」と初球の直球を振り抜いたが、遊ゴロ。勝ち越しとはならなかった。名門で長距離砲として力を付けたが、大学では投手でプレー