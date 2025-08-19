関東甲信地方では、１９日夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。 【画像】今後の天気 ［気象概況］東日本の上空約５５００メートルに氷点下６度以下の寒気が流れ込んでいます。関東甲信地方では、上空の寒気や日中の気温上昇の影響で、大気の状態が非常に不安定となっており、雷を伴って激しい雨の降っている所