【モデルプレス＝2025/08/19】女優の黒木ひかりが19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの夕食を公開した。【写真】黒木ひかり「料理上手」と話題の豪華手料理◆黒木ひかり、手作り夕食公開黒木は「盛りだくさん食欲旺盛」とつづり、食卓の様子を公開。「にんじんとししとうと赤玉ねぎの和物して ハンバーグと適当に茄子とブロッコリーと 最近初めて買ってみたしそ鰹納豆」とメニューを紹介している。この投稿にネット