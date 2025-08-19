モデル・山田優が１９日までにインスタグラムを更新。水色にヘアカラーした近影を公開した。「＃ＰＲ」と記し、ＡＤＡＭＥＴＲＯＰÉ（アダムエロペ）がロックバンド「ｏａｓｉｓ」とコラボしたＴシャツに黒い短パン、ブーツっぽいゴツめの黒い靴を合わせたコーデを披露した。サングラスをかけ、ロックな激変姿に、コメント欄には「か、、カッコ良すぎです」「可愛いすぎる♥」「かっこよ」「筋肉質で格好