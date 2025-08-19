「全国高校野球選手権・準々決勝、県岐阜商８−７横浜」（１９日、甲子園球場）センバツ王者の横浜が大激闘の末、十一回にサヨナラ負けを喫した。４点差を追いつき、九回と十回は内野５人シフトの奇策でピンチを乗り切った。王者の底力を見せ続けていたが、ついに力尽き、春夏連覇の夢が絶たれた。主将でセンターの阿部葉太は敗戦の瞬間から涙が止まらず、仲間に支えられながら整列した。相手の校歌を聞き、アルプス席へ向