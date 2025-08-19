◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）巨人の丸佳浩外野手がサイクル安打を達成した。初回１死二塁、５号２ラン本塁打を放った丸は３回に右前打、５回無死走者内で中越えの二塁打。６回の第４打席は四球を選ぶと、７回１死三塁の第５打席に右中間を破る当たりを放ち、三塁まで激走し三塁打。サイクル安打。史上７２人目、７７度目で、巨人では０８年９月３日の広島戦（京セラドーム）で小笠原道大が記録して