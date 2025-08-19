◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（１９日・横浜）ＤｅＮＡの先発・平良拳太郎投手が５回７７球、３安打１失点で降板した。６回表の広島の攻撃前に、場内に「治療」を知らせるアナウンスがあり、直後に三浦大輔監督が２番手・坂本裕哉投手との交代を球審に告げた。平良は５回裏の攻撃で打席に立ち、一ゴロに倒れており、その際に何らかのアクシデントがあった可能性もある。平良は今季９試合目の登板で、これまで２勝３敗