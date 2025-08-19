◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）巨人・リチャード内野手が移籍後初の満塁弾を放つなど６回まで４安打６打点と大きく躍動している。「７番・一塁」でスタメン出場。２回無死では三塁へ内野安打を放つと、３回は２死走者なしでは左前安打をマークした。６―１の５回１死二、三塁では中前へ２点適時打を記録。９―１の６回２死満塁では丸山翔からバックスクリーンへ満塁弾を放っており、ソフトバンク時代の