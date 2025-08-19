◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）巨人が６回に、リチャード内野手のグランドスラムなどで一気に５点を追加した。泉口友汰内野手が先頭で四球、１死から丸佳浩外野手も四球を選び一、二塁。岡本和真内野手は空振り三振に倒れたが、岸田行倫捕手が四球で歩き２死満塁とし、この試合２本塁打の中山礼都内野手が４打席連続ヒットとなる右前タイムリーを放ち、この試合４打点目を挙げた。中山の１試合４打点