巨人の萩尾匡也外野手が左太ももを肉離れしていたことが１９日、明らかになった。筋損傷のグレードは「２度」。一般的な医療見解で、同「２度」の場合、実戦復帰まで６週間は必要とされている。９日のイースタン・日本ハム戦（鎌ヶ谷）で右前安打を放ち、右翼手の失策を見て加速した際に痛め、二塁に到達したが代走を送られていた。この日はＧ球場でリハビリに取り組み、遅いマシンの球を７、８割の力で打つなど順調に回復中