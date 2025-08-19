小谷哲男・明海大教授と岡部芳彦・神戸学院大教授が１９日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国とウクライナの首脳会談について議論した。小谷氏は欧州首脳が会談で同席したことを踏まえ、「領土の問題でプーチン露大統領に譲ってはいけないという各国首脳の統一されたメッセージが、トランプ米大統領に突き刺さった」と分析した。岡部氏はロシアの再侵略を防ぐ「安全の保証」について、「平和維持活動のような形にな