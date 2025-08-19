「ヤクルト−巨人」（１９日、神宮球場）巨人が猛打爆発でサイクル安打にリーチをかける選手が２人も現れる珍事が発生した。丸は初回に先制２ランを放つと、三回に右前打。五回に中越え二塁打を放って王手をかけ、六回の第４打席は四球だった。もうひとりは中山。１、２打席ともに左越えへの本塁打。五回に右翼線二塁打を放つと、六回に右前適時打を放って王手をかけた。両選手ともサイクル安打達成には、三塁打が必要と