戦後80年企画としてNHKが8月15、16日の2夜にわたって放送した、NHKスペシャル『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』が大きな反響を呼んでいる。真珠湾攻撃の8カ月前である1941年4月、首相直属の「総力戦研究所」に日本中から集められた若きエリートたちが、模擬内閣を作り、出身官庁や企業から機密情報を集め、日本が米国と戦った場合のあらゆる可能性をシミュレーションしていく。そして「圧倒的な敗北」の結論を手にした