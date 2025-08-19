自由が欲しいとあんなに願っていましたのに美しく散ったはず…マリー・アントワネットの前に現れたのはカミサマ！？／オフィス勤めのマリー・アントワネット 1（1）1793年革命の嵐が吹き荒れるフランスで命を失った王妃マリー・アントワネットが、カミサマの適当な采配で、令和日本の会社員に14歳の若々しい姿で転生することに！？フランス王妃時代、働いたことのないアントワネットは、勘違いも発動してさまざまな場面で事件が