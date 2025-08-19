ボートレース平和島のお盆シリーズ（6日間開催）は19日、予選4日目が終了。20日、5日目の10〜12Rで行われる準優勝戦出場メンバーが出そろった。最後に巡ってきた絶好枠をきっちりとモノにした。倉持莉々（31＝東京）は8Rをイン速攻で1着。勝負駆けに成功し、得点率13位で準優勝戦進出を決めた。今節の相棒46号機は、前節（3〜8日）に中岡正彦が優勝したエンジン。「行き足が良くて、とにかくスタートが決めやすいです。エン