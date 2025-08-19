【モデルプレス＝2025/08/19】Number_iの平野紫耀が19日、自身のInstagramを更新。奇抜なヘアスタイルのオフショットを公開した。【写真】平野紫耀、「逆にイケメンが際立つ」奇抜ヘア姿公開◆平野紫耀、奇抜ヘア披露平野はデジタルシングル「未確認領域」のオフショットとして、これまでとは大きく異なる奇抜なヘアスタイルを披露。前髪を上げて額を見せ、全体的にタイトにまとめたスタイリングが印象的なショットとなっている。