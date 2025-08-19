◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2025年8月19日神宮）巨人の選手2人が試合中盤時点でサイクル安打に王手をかけた。まずは「3番・右翼」で先発出場した丸佳浩外野手（36）が初回に先制の右越え5号2ラン、3回に右前打、5回に中越え二塁打を放ってリーチ。そして、「6番・二塁」で先発出場した中山礼都内野手（23）は2回に左越え4号ソロを放つと、3回にはプロ初の2打席連発となる左越え5号2ラン、5回には右翼線二塁打、6回に