原爆ドームを訪れた人たちを25年間撮影してきた被爆2世の写真家が湯崎知事に写真集を寄贈しました。原爆ドームの前で目を閉じる人たち。それぞれが平和を思い描いている姿です。撮影したのは庄原市出身の写真家で被爆2世の宮角孝雄さんです。19日、県庁を訪れことし完成した写真集を湯崎知事に寄贈しました。■写真家 宮角孝雄さん「撮影するときに目を閉じて平和を考えてくださいと言ってシャッターを切ってい