マクドナルドのハッピーセットについてくるポケモンカードの悪質な転売行為が問題となっています。名古屋の「ういろ」や「きしめん」でも転売が問題となっていて、定価を大きく上回る価格で取引されるケースも出ています。 ■倍以上の価格も…名古屋土産の「ういろ」も転売 2025年8月に開催されたマクドナルドとポケモンのコラボ企画では、ハッピーセットについてくるポケモンカードを