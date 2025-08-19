松井重樹兵庫県議が県議会の委員会で、斎藤元彦知事が連発する「真摯に受け止める」との言葉を取り上げ「これを心神喪失と言うんだなと周囲で笑い飛ばしている」とやゆしたことが19日分かった。会派幹部は不適切発言として謝罪した。