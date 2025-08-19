尾道市は市中心部の小学校３校と中学校２校をそれぞれ統合し、新校舎を建設するため総事業費およそ６２億円を見込んでいます。 これに対し、「尾道の未来を考える会」は、少子化が進む中、予定する校舎は過剰投資で、旧校舎を改修して活用すれば、およそ３２.３億円を削減できるとしており、市民およそ１８００人が計画差し止めを求め住民監査請求を行いました。 尾道の未来を考える会 福島光宏代表 「こういった計画が進んでい