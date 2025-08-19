街のスーパーなどで山積み状態もみられる備蓄米。販売期限が8月末に迫る中、新たな動きが…。埼玉県秩父市にあるコメ販売店では、随意契約の備蓄米を20トン購入したが、現在、5トン以上が残ってしまい、販売期限の8月中に売り切ることは難しいという。守屋太一店長：売れと言われてもお客様次第。うちとしてもどうにもできない。売れ残った場合の対応を、政府に問い合わせていたさなか、この一報が…。農林水産省が、8月末までとし