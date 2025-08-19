日本維新の会（吉村洋文代表）は１９日に国会内で両院議員総会と役員会を開いた。マスコミフルオープンで行われた両院議員総会の冒頭、藤田文武共同代表は「日本を再起させる。そのために、この日本維新の会が果たすべき役割がある。維新を再生させる。そういう強い決意を持って取り組んでまいりたいと思います」と述べると出席者から大きな拍手を受けた。国会議員団の役員人事は、１２日に決まった党人事に合わせて議員団の