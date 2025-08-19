東京のラッパーIOが、最新アルバム『JUST ALBUM』より「1942 feat. YZERR」(Prod. llouis)のMUSIC VIDEOを公開した。同作品の監督はVALとKIOLAが務めた。7月に日本武道館にて開催されたワンマンライブ「JUST SHOW」当日終演後に撮影が行われており、仲間や友人が多く参加した作品となっている。＜リリース情報＞IO『JUST ALBUM』配信中https://linkco.re/r3nPen44